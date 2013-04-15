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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 18:09 BJT

全球金市：现货金跌破每盎司1,400美元，创2011年3月以来最低位1,397美元

路透伦敦4月15日 - 现货金 周一跌破每盎司1,400美元，创2011年3月以来最低位1,397美元。(完)
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