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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 18:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大跌逾6%，受累于中国数据和日圆反弹

“我们原以为上周三大产胶国会有某种形式的协议，但即便如此我们仍预期胶价下跌，因市场已大致消化这一因素，”Saito称，“后来传出消息，印尼想要取消削减橡胶出口的协议。这与此前猜测正好相反，使得人们感到左右挨耳光。”

这项旨在支撑全球胶价的协议本已于3月31日到期。不过全球最大产胶国--泰国此前表示，将按协议条款再执行两个月，这引发其他两国或在上周举行的会议上表示跟进的猜测。

一些交易员称跌势将在250日圆打住，这是心理支撑位。其他人则更为看跌，因中国经济前景变得愈发黯淡，且橡胶供应升高之际出口限制却可能被取消，这削弱了胶价重演上周那种由日圆引领的涨势的可能性。

上海期胶主力9月合约 跌停，报每吨20,355元人民币。

新加坡商品交易所近月5月橡胶合约 最新报238.90美分，跌17.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 隋芬)
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