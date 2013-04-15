中国经济：一季度GDP逊预期，部分投行下调全年预估至8%下方

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京4月15日 - 中国公布一季度国内生产总值(GDP)意外逊预期后，包括摩根大通和澳新银行在内的部分机构下调对中国2013年全年经济增长的预估，但预计在较高社会融资规模带动下，二季度情况会有所好转。
摩根大通在数据公布后将其2013年GDP增长预估下调至7.8%，澳新银行亦下调全年经济增速至相同水平，并同时将通胀预估从此前的3.8-4.0%调降至3.5%。
今年中国经济增长和通胀的目标分别定在7.5%和3.5%左右。
摩根大通在报告中称，投资效益的下降是中国经济面临的最大挑战。该投行指出，尽管固定资产投资增速仍然在较高水平，但投资带来的增值却在下滑。虽然目前已进入库存调整周期，但在钢铁、水泥等部分行业还存在严重产能过剩问题。大规模政府投资，以及部分行业国有企业占据垄断地位，仍在阻碍民间资本进入并拉低整体投资回报率。
澳新银行则指出，短期来看，中国经济仍然面临着较大的下行风险，这主要是因为禽流感的爆发，房地产需求在第一季度被快速消化，同时投资增长势头也出现减弱的迹象。
对于全年，摩根大通表示，考虑到整体社会融资大增的滞后效应，接下来可能温和改善。下半年全球经济复苏可能推动中国贸易活动稳步好转。预计经季节调整后，二、三、四季度的GDP增速分别为8.2%，8%和8%。澳新银行的预估分别为8.1%，8%和8%以下。
另一家投行美银美林则认为，如果H7N9禽流感得到控制，预计二季度GDP增速可能回升至8%左右。
政策方面，摩根大通认为一季度数据逊于预期不会导致政策立即有变，澳新银行认为今年加息的可能性明显降低，央行仍将通过公开市场操作来调整流动性状况。
美银美林表示，考虑到通胀压力较小，以及GDP增速下行，上半年货币立场可能仍倾向于稳增长，货币增速则将保持在目前的高水准，收紧货币还过早。
统计局最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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