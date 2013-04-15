中国经济：一季度GDP逊预期，部分投行下调全年预估至8%下方

路透北京4月15日 - 中国公布一季度国内生产总值(GDP)意外逊预期后，包括摩根大通和澳新银行在内的部分机构下调对中国2013年全年经济增长的预估，但预计在较高社会融资规模带动下，二季度情况会有所好转。

摩根大通在数据公布后将其2013年GDP增长预估下调至7.8%，澳新银行亦下调全年经济增速至相同水平，并同时将通胀预估从此前的3.8-4.0%调降至3.5%。

今年中国经济增长和通胀的目标分别定在7.5%和3.5%左右。

摩根大通在报告中称，投资效益的下降是中国经济面临的最大挑战。该投行指出，尽管固定资产投资增速仍然在较高水平，但投资带来的增值却在下滑。虽然目前已进入库存调整周期，但在钢铁、水泥等部分行业还存在严重产能过剩问题。大规模政府投资，以及部分行业国有企业占据垄断地位，仍在阻碍民间资本进入并拉低整体投资回报率。

澳新银行则指出，短期来看，中国经济仍然面临着较大的下行风险，这主要是因为禽流感的爆发，房地产需求在第一季度被快速消化，同时投资增长势头也出现减弱的迹象。

对于全年，摩根大通表示，考虑到整体社会融资大增的滞后效应，接下来可能温和改善。下半年全球经济复苏可能推动中国贸易活动稳步好转。预计经季节调整后，二、三、四季度的GDP增速分别为8.2%，8%和8%。澳新银行的预估分别为8.1%，8%和8%以下。

另一家投行美银美林则认为，如果H7N9禽流感得到控制，预计二季度GDP增速可能回升至8%左右。

政策方面，摩根大通认为一季度数据逊于预期不会导致政策立即有变，澳新银行认为今年加息的可能性明显降低，央行仍将通过公开市场操作来调整流动性状况。

美银美林表示，考虑到通胀压力较小，以及GDP增速下行，上半年货币立场可能仍倾向于稳增长，货币增速则将保持在目前的高水准，收紧货币还过早。