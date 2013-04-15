伦敦美债：公债价格下跌，但疲弱股市限制跌幅

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
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10年期公债 价格下跌3/32，收益率较上周五纽约尾盘上升1个基点,报1.73%。该收益率稳步脱离3月初触及的11个月高位稍高于2%，因美国数据低迷，加之欧元区忧虑再起，提振了对避险资产的需求。
Rabobank分析师Philip Marey说：“周五数据糟糕，对市场的影响很大，尤其是消费者信心。目前收益率继续下行的潜力不大。现在我们在等待今日午后出炉的数据。”
“尽管纽约联储制造业指数是一个地区数据，我们还会了结到4月的一些情况，3月数据的低迷可能有季节性因素。”
不过Marey表示，鉴于迄今数据均不理想，收益率大幅上扬的动力几乎不存在。
此外日本买家可能将超低收益的本土债券转换成外国债券的前景，也支撑美国公债。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。