伦敦美债：公债价格下跌，但疲弱股市限制跌幅

10年期公债 价格下跌3/32，收益率较上周五纽约尾盘上升1个基点,报1.73%。该收益率稳步脱离3月初触及的11个月高位稍高于2%，因美国数据低迷，加之欧元区忧虑再起，提振了对避险资产的需求。

Rabobank分析师Philip Marey说：“周五数据糟糕，对市场的影响很大，尤其是消费者信心。目前收益率继续下行的潜力不大。现在我们在等待今日午后出炉的数据。”

“尽管纽约联储制造业指数是一个地区数据，我们还会了结到4月的一些情况，3月数据的低迷可能有季节性因素。”

不过Marey表示，鉴于迄今数据均不理想，收益率大幅上扬的动力几乎不存在。