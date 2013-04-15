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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 18:28 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆日内下跌1%--EBS数据

路透伦敦4月15日 - 欧元兑日圆 周一盘中下跌1%，至127.56日圆。(完)
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