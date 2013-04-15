路透基点：Cordiant筹得2.5亿美元的新兴市场贷款基金

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
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路透香港4月15日 - 新兴市场私募债务基金公司Cordiant周一宣布，该公司最新的债务基金Cordiant Emerging Loan Fund IV (CELF IV)已经筹得第一阶段2.5亿美元资金。
Cordiant表示，该基金的重点将会放在向新兴市场民间借款人核发的优先担保贷款，而初步的基石投资人来自保险、养老金、以及主权财富基金。
Cordiant指出，该基金料将达成与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)毛利差介于450-650个基点，做法为将重点放在有高担保比率的优先贷款，并取得优先债权人的地位。
创办于1999年的Cordiant已经合计拿到24.5亿美元资金，并已经在超过50个新兴国家进行投资，其中多数投入于基础建设部门。(完)
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