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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 18:25 BJT

国际油市：美国原油期货下跌逾3美元至每桶88.22美元

路透4月15日 - 美国原油期货 周一下跌逾3美元，因中美经济数据引发全球经济成长减缓的疑虑。

1005 GMT，美国原油期货跌3.07美元至每桶88.22美元。(完)
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