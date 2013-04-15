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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 18:57 BJT

俄罗斯农业：因粮价下滑政府计划削减干预规模减少售粮

路透莫斯科4月15日 - 俄罗斯农业部副部长Ilya Shestakov周一表示，继价格下滑后，俄罗斯计划降低干预国内农作物市场的销售规模。

俄罗斯去年饱受旱情重创，粮食产量骤减25%，且国内粮价也来到纪录高点。不过自今年2月初以来，小麦价格一直在下滑，受政府出售粮食库存影响。

“受政府干预粮食市场影响，价格下滑。基于此，有提议称要降低出售粮食的规模。”农业部网站援引Shestakov的话称。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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