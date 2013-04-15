更新版 1-中国资管：上周364款银行理财产品发行，“8号文”效果尚未显现

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路透北京4月15日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(4月8日-4月12日)50家银行共发行了364款理财产品，发行银行数较上期报告增加17家，产品发行量增加40款。被市场广泛关注的“8号文”的效果尚未显现。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。 该文件在业界反响很大，认为将限制银行理财业务发展，但目前尚难计算其具体影响。

周报显示，上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共108款，市场占比为29.67%；非保本型理财产品共256款，市场占比为70.33%。

报告并称，有29家银行共发行了224款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为700天；预期年化收益率最低2.80%，最高为5.45%，与上期报告相比最低预期收益率上升5个基点，最高预期收益率均上升25个基点。

上周各类别理财产品发行情况如下：

发行数 周变动 平均预期收益率 周变动

人民币债券和货币

市场类理财产品 149款 增加1款 4.14% 下滑4个基点

外币债券和货币

市场类理财产品 9款 持平 1.76% 上升23个基点

结构性理财产品 4款 减少1款 4.25% 上升5个基点

其他类理财产品 201款 增加42款 -- --

其他类理财产品市场占比上升至55.22%；本周还有银行分别发行了1款信贷类理财产品和4款票据资产类产品，平均预期收益率分别为4.60%和4.25%。

上周理财产品的期限结构如下：

理财产品 发行数 周变动 平均预期收益率 周变动

1个月（含）以下期 10款 减少10款 3.90% 上升43个基点

1个月至3个月（含） 203款 增加16款 4.18% 下滑1个基点

3个月至6个月（含） 100款 增加34款 4.30% 上升2个基点

6个月至1年（含） 46款 增加6款 4.36% 上升9个基点

1年以上 5款 减少6款 5.66% 上升38个基点

**两款到期产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有675款产品到期，158款产品公布了到期收益率，除了招商银行有两款挂钩黄金的结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类347款，结构类50款，除了招商银行2款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.48%，较上期报告上升19个基点；外币债券类产品平均到期收益率为5.78%，较上期报告上升140个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品有28款，除了1款澳元产品和1款美元产品外，其余产品均为人民币产品。