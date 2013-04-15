版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 18:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至四个月低点，受累于出口放慢和中国数据

路透新加坡4月15日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至四个月低点，出口减少及中国数据令人失望引发全球大宗商品需求疑虑，这均损及棕榈油期货。

中国逊于预期的经济增速引发黄金和原油等大宗商品市场的全面卖压。

大连主力大豆合约挫跌至去年9月开始交易以来的最低，进一步令棕榈油承压，尤其是此前船货调查机构Intertek Testing Services公布，4月上半月出口较上月同期放缓。

“出口较预期减慢，不过其他大宗商品表现疲弱也影响此间市场，”一交易商说道。“若全球经济欠佳，那么买盘力度势必不会持续。”

指标6月合约 下滑2.2%，收报每吨2,294马币。价格稍早一度跌至2,281马币，为12月14日以来最低。

总成交量报37,179口，高于均量35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐