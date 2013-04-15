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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 19:08 BJT

国际油市：燃料油价格下跌，但5月供给料吃紧

路透新加坡4月15日 - 亚洲燃料油即期价格周一下跌近10美元，主要是受原油价格大幅下跌的影响。中国和美国数据低迷，引发了对于主要原油消费国经济增长放缓的担忧。

交易员表示，尽管下跌，但亚洲燃料油裂解价差仍旧上扬，走坚0.76美元至每桶贴水5.48美元，因预期5月供给短缺。

180-cst燃料油价差较上周五亚洲收盘水准上涨约0.18美元，结算价报稍高于3美元。

近月180-cst燃料油跨月价差走坚0.625美元，收报每吨3.375美元。

交易员表示，亚洲燃料油市场继续受到缺乏低密度油品的支撑。(完)
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