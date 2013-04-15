中国外贸：阿里巴巴旗下一达通为海外买家提供金融“赊销”等服务

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港4月15日 - 中国最大电子商务集团阿里巴巴集团 旗下的深圳一达通企业服务有限公司周一宣布推出“海外买家运营”项目，为海外买家提供包括“赊销”在内的金融、物流、税务、法务等外贸交易一站式服务。
一达通公司副总经理魏强对路透表示，此次针对海外买家提供的一站式服务将使其在中国的采购贸易变得更加安全和便利化，并极大节省了企业成本，平台盈利主要来自“买卖服务”而非商品差价。
魏强表示，目前一达通平台每天的外汇结算量超过1,000万美元，日均发放贸易融资款也达到1,000万人民币,今年计划实现交易额近60亿美金。他并称，目前贸易结算仍是美元为主，但随着人民币国际化，人民币结算使用在增加，尤其是亚太地区已有显现。
一达通创建于2001年，是面向中小企业的进出口业务流程外包服务平台，并能为中小企业完成通关、物流、外汇、融资等综合外贸交易服务，2010年被阿里巴巴投资控股，2012年列全国海关统计一般贸易出口第九位，全年实现交易额近20亿美元，贸易融资累计达20亿人民币，服务企业超过1.2万家。
**为海外买家提供赊销**
随着欧美金融危机的深化和中国制造业成本上涨，海外客户及中国企业普遍采用"货到付款"，而避免赊销，一达通称，已与银行、保险公司为“海外买家”提供“赊销”这一金融服务。
即海外买家开通“赢通卡”，会有一达通联合中国银行 和中国出口信用保险公司提供一定额度的授信，在授信额度内，将本应由买家支付的货款通过一达通平台直接付给中国若干家供货商；在货物到港之后，甚至约定一个销售周期，再由海外买家连本带息归还给一达通，再转还给中国银行。
2013年，中国银行给予一达通的授信额度是35亿元人民币，加上其他银行的授信，今年一达通贸易融资的额度大约为50亿元。
一达通顾问苏俊认为，金融服务缺失直接导致90%中小企业外贸交易无法赊销，让风险转移到了海外买家身上，海外买家则需压低价格，增加利润来覆盖风险，增加了外贸交易的难度。通过一达通平台实现赊销，可改善中国外贸的交易环境。
魏强亦向路透表示，一达通与中国银行已推出“中小企业外贸融资易”相关金融产品，亦可为客户提供外汇保值服务，提前锁定未来结汇或者购汇的汇率成本，防范汇率波动风险。（完） (记者 赵红梅；审校)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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