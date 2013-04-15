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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 19:36 BJT

国际油市：石脑油裂解价差触及八个半月低点

路透新加坡4月15日 - 亚洲石脑油价格触及九个月低点每吨829.50美元，反映出布兰特原油的下跌。而裂解价差跌至八个半月低点，因需求放缓而库存高企。

印度印度巴拉特石油已出售最多总计16.5万吨6-8月的石脑油，今年稍早该公司为进行季度出售。

该项标售截止日期是4月22日，报价一直到4月23日有效。

一位交易员说：“今日很淡静。大多数买家的5月买需已满足。总体上看现货需求迟滞，因买家目前从供应商那里获得最大供给量。”

最大供给量是业内术语，指的是供应方给予买家合同中规定的最大数量。

在这些合约中，卖家有5-10%的溢短装选择权。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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