国际油市：石脑油裂解价差触及八个半月低点

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月15日 - 亚洲石脑油价格触及九个月低点每吨829.50美元，反映出布兰特原油的下跌。而裂解价差跌至八个半月低点，因需求放缓而库存高企。
印度印度巴拉特石油已出售最多总计16.5万吨6-8月的石脑油，今年稍早该公司为进行季度出售。
该项标售截止日期是4月22日，报价一直到4月23日有效。
一位交易员说：“今日很淡静。大多数买家的5月买需已满足。总体上看现货需求迟滞，因买家目前从供应商那里获得最大供给量。”
最大供给量是业内术语，指的是供应方给予买家合同中规定的最大数量。
在这些合约中，卖家有5-10%的溢短装选择权。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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