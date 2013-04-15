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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 19:57 BJT

国际油市：亚洲中质馏分油价格下滑，尾随原油疲势

路透新加坡4月15日 - 亚洲中质馏分油价格周一跌至逾九个月低点，尾随原油价格疲势，此前中国公布的经济数据逊于预期影响油市。

据路透数据，亚洲指标柴油价格下滑2.77美元至114.97；航煤价格下滑2.61美元至113.93,为7月3日来最低。

原油期货在周一亚洲交投时段跌逾2美元，此前数据显示，中国第一季国内生产总值(GDP)同比增幅自上一季的7.9%意外放缓至7.7%。

因应需求前景疲弱，近期来自台塑石化和台湾中油公司的柴油船货竞标中，成交价格均较新加坡报价为贴水。

台塑出售480,000桶5月底船期的柴油，为每桶贴水0.45美元。中油卖出的5月船期的500 ppm 含硫柴油，成交价格为每桶贴水0.40-0.45s美元。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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