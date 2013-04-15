国际油市：亚洲中质馏分油价格下滑，尾随原油疲势

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月15日 - 亚洲中质馏分油价格周一跌至逾九个月低点，尾随原油价格疲势，此前中国公布的经济数据逊于预期影响油市。
据路透数据，亚洲指标柴油价格下滑2.77美元至114.97；航煤价格下滑2.61美元至113.93,为7月3日来最低。
原油期货在周一亚洲交投时段跌逾2美元，此前数据显示，中国第一季国内生产总值(GDP)同比增幅自上一季的7.9%意外放缓至7.7%。
因应需求前景疲弱，近期来自台塑石化和台湾中油公司的柴油船货竞标中，成交价格均较新加坡报价为贴水。
台塑出售480,000桶5月底船期的柴油，为每桶贴水0.45美元。中油卖出的5月船期的500 ppm 含硫柴油，成交价格为每桶贴水0.40-0.45s美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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