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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 20:05 BJT

东南亚股市：多数收低，印尼和菲律宾股市领跌

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                               来     
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 汤森路透东南亚                    443.12    -1.93    -0.43    +4.48   424.10
 指数                                                                 
 新加坡                           3284.37    -9.82    -0.30    +3.70  3167.08
 马来西亚                         1697.77    -0.76    -0.04    +0.52  1688.95
 泰国                             1527.32    10.51    +0.69    +9.73  1391.93
 印尼                             4894.59   -42.62    -0.86   +13.39  4316.69
 菲律宾                           6837.77   -53.66    -0.78   +17.63  5812.73
 越南                              480.02   -14.25    -2.88   +16.02   413.73
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