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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 20:17 BJT

美股业绩：花旗集团第一季EPS为1.23美元,营收为208亿美元

路透4月15日 - 花旗集团 公布：

* 2013年第一季每股盈余为1.23美元

* 截至第一季末根据巴塞尔I的一级普通股资本充足率为11.8%，去年第四季末为12.7%

* 第一季营收增长3%至208亿美元

* 估计截至第一季末根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率为9.3%，去年第四季末为8.7%

* 第一季证券和银行收入较上年同期增长31%至70亿美元

* 称第一季末贷款损失拨备为237亿美元，相对于贷款总量的3.7%

根据根汤森路透I/B/E/S预估，花旗集团第一季营收为201.7亿美元，每股盈余为1.17美元。(完)
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