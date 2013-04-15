美国热股：Dish加入到收购Sprint争夺战，出价25.5亿美元

路透4月15日 - 美国第二大卫星电视提供商--Dish提出以25.5亿美元现金加股票的形式收购Sprint，这将使得日本软银 此前的收购报价相形见绌。

美国无线业务当前进行一波并购浪潮。Sprint当前也出价收购Clearwire。Sprint是Clearwire公司的大股东。

SPRINT-NEXTEL 周五收报6.22美元，今日盘前交易中大涨15%。

DISH NETWORK CORP 周五收报37.63美元，盘前交易中下跌2%。

CLEARWIRE CORP 周五收报3.26美元，盘前交易中上涨1.5%。(完)