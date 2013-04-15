美国热股：Dish加入到收购Sprint争夺战，出价25.5亿美元

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透4月15日 - 美国第二大卫星电视提供商--Dish提出以25.5亿美元现金加股票的形式收购Sprint，这将使得日本软银 此前的收购报价相形见绌。
美国无线业务当前进行一波并购浪潮。Sprint当前也出价收购Clearwire。Sprint是Clearwire公司的大股东。
SPRINT-NEXTEL 周五收报6.22美元，今日盘前交易中大涨15%。
DISH NETWORK CORP 周五收报37.63美元，盘前交易中下跌2%。
CLEARWIRE CORP 周五收报3.26美元，盘前交易中上涨1.5%。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
(新增3月CPI、PPI数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8