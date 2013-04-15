欧洲金融：欧央行总裁德拉吉敦促各政府解决危机

日本债市：公债价格上涨，受美债收益率下降等因素影响

路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka