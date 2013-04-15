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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 21:27 BJT

欧洲金融：欧央行总裁德拉吉敦促各政府解决危机

路透阿姆斯特丹4月15日 - 欧洲央行总裁德拉吉：货币政策非常宽松

* 德拉吉：非常规货币政策的任务是确保统一的货币政策达到欧元区每一个角落

* 德拉吉：若要令人信服地解决危机的根源问题，需要保持改革，在一些国家需要加快改革

* 德拉吉：欧元区内存在的金融业分割的状况已减轻

* 德拉吉：欧元区所面临的经济问题仍然很严重，当局需要采取更多的措施

* 德拉吉：尽快实现统一的银行监管很重要(完)
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