欧洲金融：欧央行总裁德拉吉敦促各政府解决危机

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透阿姆斯特丹4月15日 - 欧洲央行总裁德拉吉：货币政策非常宽松
* 德拉吉：非常规货币政策的任务是确保统一的货币政策达到欧元区每一个角落
* 德拉吉：若要令人信服地解决危机的根源问题，需要保持改革，在一些国家需要加快改革
* 德拉吉：欧元区内存在的金融业分割的状况已减轻
* 德拉吉：欧元区所面临的经济问题仍然很严重，当局需要采取更多的措施
* 德拉吉：尽快实现统一的银行监管很重要(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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