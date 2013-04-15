表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.055%，投标倍数为4.40

路透华盛顿4月15日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.050 低值 0.040 投资 0.056 价格 99.986097 高值得标比率 90.76% 投标倍数 4.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,746,800 总投标 154,168,426,800 竞争性投标得标 34,351,897,000 非竞争性投标得标 541,849,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/04/18 到期日 2013/07/18 CUSIP码 912796AT6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)