表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.090%，投标倍数为4.85

路透华盛顿4月15日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.090 中值 0.080 低值 0.060 投资 0.091 价格 99.954500 高值得标比率 22.79% 投标倍数 4.85 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,791,800 总投标 145,547,444,800 竞争性投标得标 28,969,412,000 非竞争性投标得标 431,379,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/04/18 到期日 2013/10/17 CUSIP码 912795Z87 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)