表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.090%，投标倍数为4.85

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿4月15日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.090 中值 0.080 低值 0.060 投资 0.091 价格 99.954500 高值得标比率 22.79% 投标倍数 4.85 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,791,800 总投标 145,547,444,800 竞争性投标得标 28,969,412,000 非竞争性投标得标 431,379,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/04/18 到期日 2013/10/17 CUSIP码 912795Z87 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。