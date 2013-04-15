澳新经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月15日当周 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第一季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 4月17日(三) 暂无重要经济数据公布 4月18日(四) 暂无重要经济数据公布 4月19日(五) 暂无重要经济数据公布 4月22日当周 4月22日(一) 暂无重要经济数据公布 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50% (完)