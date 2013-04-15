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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 06:33 BJT

****澳新经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

 4月15日当周

 4月16日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季)            第一季         +0.4%       -0.2%
                                 (较上年同期)                          +0.9%       +0.9%
    
 4月17日(三)
 暂无重要经济数据公布
 
 4月18日(四)
 暂无重要经济数据公布
  
 4月19日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  4月22日当周
   
 4月22日(一)
 暂无重要经济数据公布
  
 4月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2100      新西兰央行利率决定                                          2.50%       2.50%
 (完)
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