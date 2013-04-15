全球外汇市场4月16日主要消息

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
(除特别说明外，均为GMT时间)
0715 - 瑞士3月生产者/进出口物价
0800 - 意大利2月贸易收支
0830 - 英国3月消费者物价指数(CPI)
0830 - 英国3月生产者物价
0900 - 德国4月ZEW经济景气指数和现况指数
0900 - 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)终值
1145 - 美国ICSC/高盛一周连锁店销售数据
1200 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就经济形势发表讲话
1230 - 美国3月CPI和核心CPI
1230 - 美国3月实质所得
1230 - 美国3月房屋开工和建筑许可数据
1255 - 美国Redbook一周连锁店销售数据
1300 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表题为“面对未来”的讲话
1315 - 美国3月工业生产和产能利用率
1400 - 美国财长杰克卢就2014财年预算在美国众议院预算委员会做证词陈述
-- - 美国克利夫兰联邦储备银行3月CPI
1600 - ECB总裁德拉吉将参加欧洲议会在法国斯特拉斯堡举行的针对欧洲央行年度报告的辩论
1600 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事杜克在美国银行家协会政府关系峰会讲话
1730 - 瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)将在ICMB Lecture讲话
-- - 土耳其央行召开政策会议
-- - 瑞典央行召开货币政策会议(第一天)
-- - 挪威央行总裁奥尔森演说
-- - 希腊财长史托纳拉斯以及国际货币基金组织希腊事务主管Poul Thomsen在Economist Conferences组织的会议上发表讲话。
1845 - IMF总裁拉加德在IMF主题为“重新思考宏观政策II:第一步与早期教训”会议上致简短的欢迎词，美联储副主席叶伦主持有关货币政策的讨论(1900)。
1900 - 美国财长杰克卢就2014财年预算在美国参议院预算委员会做证词陈述
2100 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“更好的货币政策改善经济前景”发表讲话。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布尔日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 郑茵)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。