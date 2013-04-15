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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 07:35 BJT

国际油市：美国原油期货亚洲盘初续跌逾1美元，追随大宗商品跌势

路透东京4月16日 - 美国原油期货周二在亚洲市场盘初续跌逾1美元，最低见每桶87.10美元，投资者普遍撤离大宗商品令油价承压。(完)

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