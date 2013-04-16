中港个股：胡怀邦辞任交通银行董事长，田国立出任中国银行党委书记

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月16日 - 外界关注的中国大型金融机构的高层人事变动有了新进展。交通银行 公告称，董事长胡怀邦已提出辞任；而中国银行 网站显示，中信集团副董事长兼总经理田国立已出任该行党委书记。
交行周二公告称，根据国家金融工作需要，胡怀邦已向该行董事会递交书面报告，请求辞去交行董事长、执行董事和董事会战略委员会主任委员职务。他的辞任自周一起生效。
据财新网此前报导称，中国国家开发银行 董事长陈元近日将离任国开行，而胡怀邦接任国开行董事长一职。
据中行网站刊登的田国立简历，现年54岁的田国立有着丰富的金融从业经历：长期在四大国有银行之一的中国建设银行 工作；随后成为四大资产管理公司之--中国信达资产管理公司的主要创始人，历任该公司副总裁、总裁以及中国信达资产管理股份有限公司董事长；2010年12月加入中信集团，担任中信集团副董事长兼总经理，其间曾兼任中信银行 董事长。
自中国银行原董事长肖钢3月中出任中国证监会主席后，中行董事长一职一直空缺。业内人士近日预期，田国立有望出任中行董事长一职。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。