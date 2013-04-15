《中国报摘》--中国证券报4月16日

台湾股市：盘中下跌，台积电在财报出炉前走跌
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
* 头版头条:
--4月15日，全球资本市场在剧烈震荡中开始新一周，大宗商品价格持续调整。由于受中国一季度经济数据低于预期影响，全球股市呈震荡调整格局。分析人士表示，受美联储可能提前退出量化宽松政策预期影响，黄金、白银等贵金属价格将持续承压。
* 其他:
--中信集团副董事长兼总经理田国立出任中国银行 党委书记，田国立出任中行党委书记后，任职中行董事长还需履行相关的法律法规和公司治理程序。
--记者从权威渠道获悉，作为工信部扶持太阳能光伏产业若干意见中的最重要组成部分，涉及硅棒、硅片、电池组件及薄膜太阳能等光伏全产业链产品的市场准入条件，将于上半年出台。
--专家表示，当前不宜再出台传统的经济刺激政策，而应加速改革，通过破除垄断、优化土地产权、解除金融抑制等措施，释放经济增长潜力。
--美国财政部15日公布的“月度国际资本流动报告”显示，2月中国净增持87亿美元美国国债
--住房城乡建设部表示，未来将总结北京、天津经验，督促指导有条件的地区率先执行更高水平的节能标准。
--厦门国际银行已获得相关监管机构批准，顺利完成全部股改工作，成为国内首例由中外合资银行整体改制为中资商业银行。在本次股改中，厦门国际银行增加了56家新股东，合计持股比例达46.39%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
(新增3月CPI、PPI数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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