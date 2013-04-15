《中国报摘》--中国证券报4月16日

* 头版头条:

--4月15日，全球资本市场在剧烈震荡中开始新一周，大宗商品价格持续调整。由于受中国一季度经济数据低于预期影响，全球股市呈震荡调整格局。分析人士表示，受美联储可能提前退出量化宽松政策预期影响，黄金、白银等贵金属价格将持续承压。

* 其他:

--中信集团副董事长兼总经理田国立出任中国银行 党委书记，田国立出任中行党委书记后，任职中行董事长还需履行相关的法律法规和公司治理程序。

--记者从权威渠道获悉，作为工信部扶持太阳能光伏产业若干意见中的最重要组成部分，涉及硅棒、硅片、电池组件及薄膜太阳能等光伏全产业链产品的市场准入条件，将于上半年出台。

--专家表示，当前不宜再出台传统的经济刺激政策，而应加速改革，通过破除垄断、优化土地产权、解除金融抑制等措施，释放经济增长潜力。

--美国财政部15日公布的“月度国际资本流动报告”显示，2月中国净增持87亿美元美国国债

--住房城乡建设部表示，未来将总结北京、天津经验，督促指导有条件的地区率先执行更高水平的节能标准。

--厦门国际银行已获得相关监管机构批准，顺利完成全部股改工作，成为国内首例由中外合资银行整体改制为中资商业银行。在本次股改中，厦门国际银行增加了56家新股东，合计持股比例达46.39%。(完)