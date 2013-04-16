《香港报摘》--经济日报4月16日

*头版头条： --中国经济增长远逊预期，市场忧虑环球经济转弱，拖累黄金为首的商品连续两 天遭恐慌性抛售，现货金狂泻逾百美元至两年低。 *其他： --中国银行 内部消息证实，中信银行 前任董事长田国立已接 任为中行及中银香港 董事长职务，惟有关消息未正式公布。 --富时集团将于明年为强积金（MPF）指数作每三年一度的大型谘询，但拟于今年 中先向外摸底，包括应否把内地A股纳入富时环球指数系列（FTSE）等。 --农业银行 公布，该行东京分行的设立申请，已于4月12日（当地时间） 获得日本金融厅正式批准。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)