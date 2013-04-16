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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:06 BJT

《香港报摘》--经济日报4月16日

*头版头条：
 　　--中国经济增长远逊预期，市场忧虑环球经济转弱，拖累黄金为首的商品连续两
 天遭恐慌性抛售，现货金狂泻逾百美元至两年低。
 
   *其他：
 　　--中国银行         内部消息证实，中信银行         前任董事长田国立已接
 任为中行及中银香港         董事长职务，惟有关消息未正式公布。
    --富时集团将于明年为强积金（MPF）指数作每三年一度的大型谘询，但拟于今年
 中先向外摸底，包括应否把内地A股纳入富时环球指数系列（FTSE）等。
    --农业银行         公布，该行东京分行的设立申请，已于4月12日（当地时间）
 获得日本金融厅正式批准。（完）
    
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  香港报摘／社评／财经评论                  〔PRESS-HK-CMN〕
  中国报摘　　                            〔PRESS-CN-CMN〕
  台湾报摘　　                            〔PRESS-TW-CMN〕

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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