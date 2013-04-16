欧洲经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月15日当周 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 -0.1% +0.1% 生产者/进口物价(较上年同期) -0.3% +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差6.63 全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差16.19 0830 英国CPI(较前月) 3月 +0.4% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.7% (较上年同期) +3.3% +3.2% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较 +0.4% +0.7% 前月) (较上年同 +3.2% +3.2% 期) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月 -0.2% +3.2% ) (较上年同期 +0.8% +2.5% ) 英国PPI产出物价(较前月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +2.0% +2.3% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3% 0900 德国ZEW经济景气指数 4月 42.0 48.5 ZEW现况指数 12.0 13.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 3月终值 +1.2% +0.4% (较上年同期) +1.7% +1.7% 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息 4月 9-0-0 9-0-0 -降息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 6-3 6-3 大) 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 不变 减少0.15 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 2月 7.8% 7.8% 率 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至2月的三个 +1.2% +1.2% 同期) 月 (不包括奖金)(较上年同期 +1.2% +1.2% ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 正2.3 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.8% +2.1% 英国零售销售(较上年同期) -0.6% +2.6% 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.2% 0800 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.4% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.3% 0800 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.3% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.4% 0800 欧元区经季节调整经常账(亿欧元) 2月 盈余150 盈余148 未经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字45 0800 欧元区净投资(亿欧元) 2月 -- 218 * 4月22日当周 4月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 欧元区消费者信心 4月 -- 负23.50 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0615 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差20.98 0645 法国企业景气指数 4月 -- 90 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 44.0 法国Markit服务业PMI -- 41.3 法国Markit综合PMI -- 41.9 0728 德国Markit制造业PMI 4月初值 -- 49.0 德国Markit服务业PMI -- 50.9 德国Markit综合PMI -- 51.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 -- 46.8 欧元区Markit服务业PMI -- 46.4 欧元区Markit综合PMI -- 46.5 0800 意大利消费者信心指数 4月 -- 85.2 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 -- 43.6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余15.42 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 3月 -- 顺差7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 负15 (完)