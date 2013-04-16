《中国重要政经日程》--4月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
============================今日重要政经日程=======================
4/16日(二)
* 10点 国务院新闻办公室就《中国武装力量的多样化运用》白皮书举行新闻发布会。
中国国际煤炭大会在北京举行，至17日。
============================近日重要政经日程=======================
4/20(六）
“2013中国绿公司年会”在昆明召开，至22日。
*“第五届学习型中国-企业资本论坛”在北京国家会议中心召开，至22日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
*国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/2（六）
*第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。