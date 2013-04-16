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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 08:27 BJT

日本热股：软银大跌8.4%，Dish对Sprint的收购出价超过软银报价

路透东京4月16日 - 日本软银 周二股价大跌8.4%，此前美国Dish Network 提出以255亿美元收购无线服务提供商Sprint Nextel ，出价高过软银的报价。(完)

(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
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