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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 08:32 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶挫跌逾4%，至五个月低位

路透东京4月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二下挫逾4%至五个月低位，上日挫跌6%，全球经济疑虑重燃引发股市及大宗商品遭遇抛售。

TOCOM-9月橡胶期约 <0#2JRU:>最低跌至248.5日圆，较上日收盘价下跌4.1%。此为2012年11月19日以来最低水准。

0013GMT时，9月合约跌10日圆或3.9%，报每公斤249.0日圆。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚; 审校 程琳)
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