版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 08:28 BJT

日本股市：盘初挫跌逾2%，受全球成长疑虑冲击

路透东京4月16日 - 日本股市日经指数周二盘初挫跌逾2%，但仍守在13,000点上方，因对全球成长的忧虑打击美国股市创下五个月来最糟单日表现。

日经指数 挫跌2.03%，报13,006.01点。东正股价指数 则跌2.42%至1,106.51点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐