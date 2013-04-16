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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:10 BJT

韩国股市：盘初下跌，受中国成长疑虑和疲弱企业财测影响

路透首尔4月16日 - 韩国股市周二盘初下跌，尾随美国股市因中国数据疲弱所带动的跌势，而国内企业获利前景低迷，亦拖累信心。

重量级企业三星电子 盘初下跌0.5%。

0002GMT，韩国综合股价指数 跌0.9%，报1,902.84点。(完)
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