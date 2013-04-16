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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:39 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月16日-4月23日

路透4月16日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期    时间    国家   规模      发行细节
 4/16            西班             六个月期和12个月期国库
                 牙               券
 4/16            美国             四周期国库券
 4/16            日本             五年期公债标售
 4/17            日本             一年期贴现国库券标售
 4/17            德国   40亿欧元  10年期联邦债券标售
 4/18            美国             五年期通膨保值债券(TIP
                                  S)
 4/18    0850    法国             中期政府债券(BTAN)标售
 4/18    0950    法国             OATi指数关联债券标售
 4/18            西班             公债标售
                 牙               
 4/18            日本             三个月期贴现国库券标售
 4/18            日本             20年期公债标售
 4/22    1350    法国             国库券(BTF)标售
 4/23            西班             三个月和九个月期国库券
                 牙               
 4/23            美国             两年期公债
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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