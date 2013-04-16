《全球主要国家债券发行预告》--4月16日-4月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透4月16日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/16 西班 六个月期和12个月期国库 牙 券 4/16 美国 四周期国库券 4/16 日本 五年期公债标售 4/17 日本 一年期贴现国库券标售 4/17 德国 40亿欧元 10年期联邦债券标售 4/18 美国 五年期通膨保值债券(TIP S) 4/18 0850 法国 中期政府债券(BTAN)标售 4/18 0950 法国 OATi指数关联债券标售 4/18 西班 公债标售 牙 4/18 日本 三个月期贴现国库券标售 4/18 日本 20年期公债标售 4/22 1350 法国 国库券(BTF)标售 4/23 西班 三个月和九个月期国库券 牙 4/23 美国 两年期公债 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。