金砖国家：4月15日股汇市收盘纵览

路透4月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月15日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌1.6%，报1,003.29点。

中国股市：沪综指周一收挫逾1%至近四个月新低，失守2,200点整数关口，亦为连续第三日下跌。今日甫公布的中国一季度GDP增速低于预期，打击投资者信心，消费及资源类个股领跌。市场人士表示，在短期基本面较为疲弱，流动性因素亦不太乐观的影响下，股市短期表现可能会偏弱。沪综指 收报2,181.942点，跌24.839点或1.13%，此前收盘低点为去年12月24日的2,159.05点,上海A股今日成交额为579亿元人民币，上日为560亿元。

香港股市：回吐上周的多数涨幅，稍早中国公布的第一季国内生产总值(GDP)增幅较预期疲软，加速景气周期性类股跌势，加重多家中国企业发布获利预警后的低迷气氛。恒生指数 收跌1.4%，至21,772.7点。恒生国企指数 收挫2%。

中国汇市：人民币兑美元即期 周一收盘续创新高，盘中亦再刷新历史高位至6.1860元，受中间价连续第二天创新高带动。虽然一季度中国GDP等经济数据弱于预期，但因经济基本面仍较为稳定，难以改变人民币升值格局。多数交易员称，未来人民币继续看涨，因即将进行的G20会议可能会给人民币以更强的升值压力，且中国经济宏观面相对稳定亦吸引更多国际游资的流入，因此无论从政治角度还是从热钱流入的角度，短期内人民币仍将继续看涨。

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印度股市：周一上涨，从七个月低点处回升，此前公布的数据显示通胀放缓，加之原油及金价下跌，令市场期望央行可能会在5月政策评估时下调利率。指标BSE指数 收高0.63%，或115.24点，报18,357.80点，此前曾触及9月13日来盘中低位。NSE指数 收高0.72%或39.85点，收报5,568.40点。

印度汇市：卢比早盘一度低见54.7950，为4月8日以来最低，因大宗商品价格大挫打压全球风险货币，但卢比随后扳回跌幅，因通胀数据低于预期令央行下个月可能会降息的期望升温。卢比兑美元 收报54.6250/6350,较上周五收盘价54.52/53跌0.2%。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,366.530点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌2.69%至737.73点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.17%，报31.4500卢布，卢布兑欧元 跌0.92%，至41.0270卢布。 ========================================================================================

巴西股市：大跌，因此前中国公布的经济数据赢弱，且金价和其它大宗商品价格大泻，引发股市下挫。圣保罗交易所Bovespa指数 录得近一年来最大单日跌幅，连续第三天收低，跌3.66%，收报52,949.93点，是7月末以来最低收盘位。股指所有成分股均下跌

巴西汇市：雷亚尔兑美元 跌1.4%至1.9950，受监管方将巴西银行旗下保险公司BB Seguridade首次公开发行(IPO)推后30天的消息打压。

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南非股市：大幅收低，因中国经济数据不及预期，且金价跌至两年低点伤及Harmony 等金矿商。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌1.54%，报33,465.70点。综合指数 下跌1.62%，至38,003.70点。