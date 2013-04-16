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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在亚洲盘初大起大落，跌至95.67后又回弹到97.17

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* 市场交投清淡无疑是美元/日圆走势波动的原因之一

* 日本投资者在隔夜市场大举买入日圆，抛售黄金

* 亚洲盘初美元/日圆曾触及低点95.67(一说为95.80)，97.00和96.00下方停止单被触发

* 随后的回升主要为空头回补性质，一些日本进口商亦买入美元

* 市场动荡走势料持续，上档受限，市场仍然作多美元/日圆(完)

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(编译 郑茵 审校 程琳)
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