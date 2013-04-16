《香港报摘》--信报4月16日

*头版头条： --市场担心中国内地经济增长放缓，欧美股市全线下跌。 *其他： --中华汽车 与太古地产 共同持有位于香港仔黄竹坑一幅土地 ，原本拟作兴建酒店，现计划发展成办公楼。 --涉已故华懋集团主席龚如心遗产案的商人陈振聪被香港税务局追讨物业税及利得 税的欠税，最少1.4亿港元。 --香港按揭证券公司总裁李令翔认为，目前楼市风险仍高，此刻关注楼市风险多于 业务量，需要时不排除调高按揭保险费的可能性。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕 中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕 台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)