中国金融：厦门国际银行股改完成，成为首例整体转为中资银行的合资银行

路透上海4月16日 - 据上海证券报周二报导，近日厦门国际银行已获得中国监管机构批准，顺利完成全部股改工作，成为首例整体改制为中资商业银行的中外合资银行。

报导指出，作为第一家及规模最大的中外合资银行，厦门国际银行成功完成股改具有里程碑式的意义，标志着以引进境外资本和先进经营管理技术为己任的中外合资银行已经完成了其历史使命。 在股改前厦门国际银行外资股权比例为61.75%，股改的关键是将外资股权比例下降到25%以内，以符合中资银行的法律规定。为此，厦门国际银行同步推进老股东股权转让和增资扩股两大工作。

报导指出，在各家老股东的配合下，已入股达21年的日本新生银行(Shinsei Bank)将其所持10%股权分别转让给厦门国际银行另外两家老股东，正式退出厦门国际银行股东行列；外资股东香港闽信集团转让5%的股权给新投资者福建省交通运输集团有限公司。