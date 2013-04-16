中国金融：厦门国际银行股改完成，成为首例整体转为中资银行的合资银行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月16日 - 据上海证券报周二报导，近日厦门国际银行已获得中国监管机构批准，顺利完成全部股改工作，成为首例整体改制为中资商业银行的中外合资银行。
报导指出，作为第一家及规模最大的中外合资银行，厦门国际银行成功完成股改具有里程碑式的意义，标志着以引进境外资本和先进经营管理技术为己任的中外合资银行已经完成了其历史使命。 在股改前厦门国际银行外资股权比例为61.75%，股改的关键是将外资股权比例下降到25%以内，以符合中资银行的法律规定。为此，厦门国际银行同步推进老股东股权转让和增资扩股两大工作。
报导指出，在各家老股东的配合下，已入股达21年的日本新生银行(Shinsei Bank)将其所持10%股权分别转让给厦门国际银行另外两家老股东，正式退出厦门国际银行股东行列；外资股东香港闽信集团转让5%的股权给新投资者福建省交通运输集团有限公司。
与此同时，厦门国际银行引进了56家新投资者，增发9.3534亿股，增资总额达56.12亿元，注册资本和总股本从10.6896亿元增加到20.043亿元，外资股权比例下降到24.93%，股东权益从2011年末的38.81亿元增加到目前的105亿元左右。(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。