《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7621港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低265.86点,或1.79%,报14,599.2点.材料和能源类ADR领跌，因金属和 商品价格大幅走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 173.400 -5.02 32582 13.459 -2.04 中国铝业 9.030 -4.65 79261 2.804 -3.65 中国移动 52.400 -2.11 210826 81.347 -0.74 中国人寿 38.210 -2.38 72931 19.773 -1.87 中石油 122.000 -3.82 43307 9.470 -2.07 中石化 108.350 -4.49 41394 8.410 -2.32 汇丰控股 51.610 -2.75 283946 80.120 -1.15 中电信 46.980 -2.87 62080 3.647 -0.64 中国联通 12.470 -2.35 239392 9.679 -0.93 兖州煤业 11.130 -7.40 116840 8.639 -3.79 华能国际 41.520 -1.33 35098 8.057 -1.26 南方航空 24.260 -5.05 13763 3.766 -2.68 东方航空 19.780 -5.63 10536 1.535 -50.95 中芯国际 2.980 -1.00 163291 0.463 -4.61（完 ）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。