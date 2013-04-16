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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月16日

路透香港4月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7621港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周一收低265.86点,或1.79%,报14,599.2点.材料和能源类ADR领跌，因金属和
 商品价格大幅走低。               
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       173.400   -5.02      32582            13.459      -2.04
 中国铝业                       9.030   -4.65      79261             2.804      -3.65
 中国移动                      52.400   -2.11     210826            81.347      -0.74
 中国人寿                      38.210   -2.38      72931            19.773      -1.87
 中石油                       122.000   -3.82      43307             9.470      -2.07
 中石化                       108.350   -4.49      41394             8.410      -2.32
 汇丰控股                      51.610   -2.75     283946            80.120      -1.15
 中电信                        46.980   -2.87      62080             3.647      -0.64
 中国联通                      12.470   -2.35     239392             9.679      -0.93
 兖州煤业                      11.130   -7.40     116840             8.639      -3.79
 华能国际                      41.520   -1.33      35098             8.057      -1.26
 南方航空                      24.260   -5.05      13763             3.766      -2.68
 东方航空                      19.780   -5.63      10536             1.535     -50.95
 中芯国际                       2.980   -1.00     163291             0.463      -4.61（完
 ）
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