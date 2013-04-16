《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月16日

路透香港4月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7621港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低265.86点,或1.79%,报14,599.2点.材料和能源类ADR领跌，因金属和 商品价格大幅走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 173.400 -5.02 32582 13.459 -2.04 中国铝业 9.030 -4.65 79261 2.804 -3.65 中国移动 52.400 -2.11 210826 81.347 -0.74 中国人寿 38.210 -2.38 72931 19.773 -1.87 中石油 122.000 -3.82 43307 9.470 -2.07 中石化 108.350 -4.49 41394 8.410 -2.32 汇丰控股 51.610 -2.75 283946 80.120 -1.15 中电信 46.980 -2.87 62080 3.647 -0.64 中国联通 12.470 -2.35 239392 9.679 -0.93 兖州煤业 11.130 -7.40 116840 8.639 -3.79 华能国际 41.520 -1.33 35098 8.057 -1.26 南方航空 24.260 -5.05 13763 3.766 -2.68 东方航空 19.780 -5.63 10536 1.535 -50.95 中芯国际 2.980 -1.00 163291 0.463 -4.61（完 ）