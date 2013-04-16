《台湾报摘》--工商时报4月16日

* 头版头条:

--国际金市进一步深陷熊市，周一盘中暴跌逾100美元，掼破1,400美元支撑，单日跌幅深达近8%，并写下2011年9月以来两个交易日的最大跌幅纪录；另一贵金属白银期货更是暴跌13%，一举失守23美元防线，创两年半新低价。

* 其他:

--台资银行开拓大陆新据点，现在正锁定江苏省昆山市，并看好其开放契机。台资银行近期针对“昆山深化两岸产业合作试验区”的报告已陆续出炉，对于江苏省昆山市的发展后续相当看好，主要是台资企业的群聚支持，另一个则是有放宽人民币回流的管道。

--台北春电展明日起跑，华硕联合科技总经理林福能表示，华硕 触控相关产品全线到位，并在台湾触控笔电已拿下过半市占率，春电展订下平板至少成长两倍、笔电成长率超越两成的目标。

--据台湾经济部统计，去年度上市柜公司整体研发费用为3,295亿台币，年增率2.5%，但高达95%集中在制造业。在制造业中，又以台积电 投入388亿台币为最多，其次是宏达电 的138亿台币，而联发科 则是以131亿台币居第三名。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。