《台湾报摘》--工商时报4月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--国际金市进一步深陷熊市，周一盘中暴跌逾100美元，掼破1,400美元支撑，单日跌幅深达近8%，并写下2011年9月以来两个交易日的最大跌幅纪录；另一贵金属白银期货更是暴跌13%，一举失守23美元防线，创两年半新低价。
* 其他:
--台资银行开拓大陆新据点，现在正锁定江苏省昆山市，并看好其开放契机。台资银行近期针对“昆山深化两岸产业合作试验区”的报告已陆续出炉，对于江苏省昆山市的发展后续相当看好，主要是台资企业的群聚支持，另一个则是有放宽人民币回流的管道。
--台北春电展明日起跑，华硕联合科技总经理林福能表示，华硕 触控相关产品全线到位，并在台湾触控笔电已拿下过半市占率，春电展订下平板至少成长两倍、笔电成长率超越两成的目标。
--据台湾经济部统计，去年度上市柜公司整体研发费用为3,295亿台币，年增率2.5%，但高达95%集中在制造业。在制造业中，又以台积电 投入388亿台币为最多，其次是宏达电 的138亿台币，而联发科 则是以131亿台币居第三名。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。