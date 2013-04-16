中国外汇: 2月净增持美国国债87亿美元，净减持18.3亿美元两房债

路透北京4月16日 - 美国财政部最新数据显示，今年2月中国净增持87亿美元美国国债 ；截止2013年2月末，中国持有的美国国债为12,229亿美元，仍是美国国债的全球最大单一 持有国。 数据并显示，2月中国共计净增持美国长期证券91.6亿美元。分项来看，净增持长期国 债93.81亿美元，净减持以两房(房利美 和房贷美 )为主的债券18.3亿美 元，净增持公司债和公司股票分别为8.68亿和7.41亿美元。 中国是全球外汇储备最高的国家，截至今年3月末，外储余额为3.44万亿美元。如何实 现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一。除大量投资美国国债以外， 中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债，并与不同的机构合作,扩大投资渠道 。 中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款 办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。 由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政 部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完) 参看参详情,可点选美国财政部网站(here) (here) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)