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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:55 BJT

东京汇市：日圆跳涨而商品货币大跌，因多项因素打击投资者风险偏好

尤其令许多交易员方寸大乱的是黄金大跌，周一时跌幅达9%，为1983年以来最大百分比跌幅。

“当投资人在某一资产上损失惨重时，他们通常会轧平仍然盈利的交易来弥补损失。鉴于美元/日圆和非美元/日圆近几个月来大涨，因此应该最有可能成为轧平的对象，”一日系银行交易员表示。

美国波士顿马拉松赛临近终点线发生爆炸的报导，令投资者风险人气进一步受损。一名白宫官员周一表示，白宫尚不清楚是何人计划并实施了波士顿马拉松赛爆炸案，但正在按“恐怖行为”进行处理。

欧元兑美元 报1.0346美元，几乎持平于纽约尾盘水准。周一时下跌0.6%，上周四创下一个月高位1.3138。

尽管有迹象显示欧元区紧张情况再起，但欧元的需求仍具韧性。(完)

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