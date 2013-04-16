东京汇市：日圆跳涨而商品货币大跌，因多项因素打击投资者风险偏好

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
尤其令许多交易员方寸大乱的是黄金大跌，周一时跌幅达9%，为1983年以来最大百分比跌幅。
“当投资人在某一资产上损失惨重时，他们通常会轧平仍然盈利的交易来弥补损失。鉴于美元/日圆和非美元/日圆近几个月来大涨，因此应该最有可能成为轧平的对象，”一日系银行交易员表示。
美国波士顿马拉松赛临近终点线发生爆炸的报导，令投资者风险人气进一步受损。一名白宫官员周一表示，白宫尚不清楚是何人计划并实施了波士顿马拉松赛爆炸案，但正在按“恐怖行为”进行处理。
欧元兑美元 报1.0346美元，几乎持平于纽约尾盘水准。周一时下跌0.6%，上周四创下一个月高位1.3138。
尽管有迹象显示欧元区紧张情况再起，但欧元的需求仍具韧性。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。