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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:37 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月16日

* 头版头条:

--金价周一延续上周空头走势，一度跌破每英两1,400美元。纽约原油期货受到中国经济成长意外走缓影响，盘中跌破每桶88美元，商品价格全面下跌至九个月来谷底。

* 其他:

--油价下跌，以燃油为最大宗成本的航空、海运业者，第二季营运压力减轻，长荣 与阳明 更决定，在各加油港向供应商加码购料储备，阳明则估一年可省5亿台币。

--加拿大商宏利人寿台湾分公司出售案，双龙抢珠格局昨日正式成形，包括三商美邦人寿 、中国信托人寿都已递交买方提议书。消息来源说，5月初就可以知道宏利花落谁家，市场估计交易金额在10亿至13亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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