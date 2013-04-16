《台湾报摘》--经济日报4月16日

--金价周一延续上周空头走势，一度跌破每英两1,400美元。纽约原油期货受到中国经济成长意外走缓影响，盘中跌破每桶88美元，商品价格全面下跌至九个月来谷底。

--油价下跌，以燃油为最大宗成本的航空、海运业者，第二季营运压力减轻，长荣 与阳明 更决定，在各加油港向供应商加码购料储备，阳明则估一年可省5亿台币。