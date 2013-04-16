《台湾报摘》--经济日报4月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--金价周一延续上周空头走势，一度跌破每英两1,400美元。纽约原油期货受到中国经济成长意外走缓影响，盘中跌破每桶88美元，商品价格全面下跌至九个月来谷底。
* 其他:
--油价下跌，以燃油为最大宗成本的航空、海运业者，第二季营运压力减轻，长荣 与阳明 更决定，在各加油港向供应商加码购料储备，阳明则估一年可省5亿台币。
--加拿大商宏利人寿台湾分公司出售案，双龙抢珠格局昨日正式成形，包括三商美邦人寿 、中国信托人寿都已递交买方提议书。消息来源说，5月初就可以知道宏利花落谁家，市场估计交易金额在10亿至13亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。