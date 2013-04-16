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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 08:41 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日

**上海证券报**

--记者从中国金融期货交易所了解到，未来将尽快推出金融期货新产品，争夺国际定价权。具体的步骤包括：一是重推国债期货；二是推出股指期权；三是推出第二指数期货合约，丰富股指期货产品线；四是积极备战外汇期货。

--全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙建议，规范上市企业国有股划拨社保基金制度；中央企业上缴中央资本收益的30%划拨社保基金；逐步将国有股超过51%部分划入全国社保基金。

**证券时报**

--金地集团 表示，今年计划开工59个项目，投资150亿元人民币拿地。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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