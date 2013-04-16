《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日

--记者从中国金融期货交易所了解到，未来将尽快推出金融期货新产品，争夺国际定价权。具体的步骤包括：一是重推国债期货；二是推出股指期权；三是推出第二指数期货合约，丰富股指期货产品线；四是积极备战外汇期货。