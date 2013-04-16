中国金融：中金所金融期货发展路线图画定，拟推股指期权外汇期货等--报载

路透上海4月16日 - 据上海证券报周二报导，在股指期货上市三周年之际，中国金融期货交易所未来将尽快推出金融期货新产品，争夺国际定价权，包括重推国债期货，推出股指期权和第二指数期货合约，备战外汇期货等。

报导指出，接下来，中金所将分几步构建金融期货产品体系。一是重推国债期货，完善国债管理体系。目前国债期货的筹备工作正在有序进行。二是推出股指期权，构建金融创新基础模块。发展股指期权，将进一步丰富风险管理工具，满足市场多层次、多样化风险管理需求；改善投资者交易行为，促进金融机构业务创新。 第三是推出第二指数期货合约，丰富股指期货产品线。第四是积极备战外汇期货，服务实体经济。推出外汇期货可以进一步完善中国人民币汇率的市场化形成机制，助推人民币国际化进程。

目前在中国金融期货交易所上市的仅有一个品种，即沪深300指数期货<0#CIF:>；而该所的国债期货仿真交易已进行了一年多，业内预期年内有望正式推出。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)