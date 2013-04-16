新债招标: 中国国开行三年浮息债利差73bp，五年期88bp--业内人士

路透上海4月16日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年期定存基准浮息债，中标利差为73个基点(bp)，高于69个bp的预测均值；同时招标的五年期定存基准浮息债，中标利差88个bp，低于此前91个bp的预测均值。

业内人士还透露，三年期的投标倍数为1.50倍，五年期为1.61倍。

稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利差预测均值分别为108bp和122bp。

今日新债具体条款如下:

第23-26期债

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发行总量 各品种均不超过50亿元

期限/计息方式 三、五、七、10年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标时间 4月16日

3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 4月18日

分销期 4月17日-4月18日

上市日 4月24日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留