新债招标: 中国国开行三年浮息债利差73bp，五年期88bp--业内人士

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月16日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的三年期定存基准浮息债，中标利差为73个基点(bp)，高于69个bp的预测均值；同时招标的五年期定存基准浮息债，中标利差88个bp，低于此前91个bp的预测均值。
业内人士还透露，三年期的投标倍数为1.50倍，五年期为1.61倍。
稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利差预测均值分别为108bp和122bp。
今日新债具体条款如下:
第23-26期债
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发行总量 各品种均不超过50亿元
期限/计息方式 三、五、七、10年/浮息
利率基准 一年定期存款利率
招标时间 4月16日
3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 4月18日
分销期 4月17日-4月18日
上市日 4月24日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。