《香港报摘》--其他报纸重要消息4月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*明报：
--莎莎国际 主席郭少明持有的铜锣湾登龙街2-22号银座式(集娱乐、商业、饮食等)商厦地盘，获基金以近27亿港元洽购。
--新世界发展 旗下尖沙嘴K11商场助理总经理陈正邦表示，集团目标是在2018年前于中国内地11个城市开设19个K11项目，并期望每年能吸引3.5亿人流，创造约200亿港元营业额。
--恒基地产 主席李兆基在上周二(9日)以每股平均53.044港元，买入恒地17.6万股，涉资933.6万港元。
*星岛日报：
--新鸿基地产 旗下寿臣山Shouson Peak，最近再沽出六座洋房，合共套现逾12亿港元，实用尺价高达69,000港元，创项目售价新高。
*苹果日报：
--消息人士透露，财政司司长曾俊华周一与银行公会高层举行会议，广泛性地讨论本地财金状况，经济形势及人民币离岸中心业务等宏观事项。
*东方日报：
--银河证券计划于5月初路演，同月6日正式招股，9日定价，估计最快20日挂牌，集资10-15亿美元。
*文汇报：
--达芙妮国际 称，核心品牌业务今年首季同店销售按年跌2.5%，但公司预料消费需求于今年余下时间逐步回升。
*大公报：
--东风集团 旗下东风汽车于今年3月汽车销售按年跌12.9%至30,154辆，而首季度销量则跌21.8%至60,897辆。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。