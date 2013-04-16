《香港报摘》--其他报纸重要消息4月16日

*明报：

--莎莎国际 主席郭少明持有的铜锣湾登龙街2-22号银座式(集娱乐、商业、饮食等)商厦地盘，获基金以近27亿港元洽购。

--新世界发展 旗下尖沙嘴K11商场助理总经理陈正邦表示，集团目标是在2018年前于中国内地11个城市开设19个K11项目，并期望每年能吸引3.5亿人流，创造约200亿港元营业额。

--恒基地产 主席李兆基在上周二(9日)以每股平均53.044港元，买入恒地17.6万股，涉资933.6万港元。

*星岛日报：

--新鸿基地产 旗下寿臣山Shouson Peak，最近再沽出六座洋房，合共套现逾12亿港元，实用尺价高达69,000港元，创项目售价新高。

*苹果日报：

--消息人士透露，财政司司长曾俊华周一与银行公会高层举行会议，广泛性地讨论本地财金状况，经济形势及人民币离岸中心业务等宏观事项。

*东方日报：

--银河证券计划于5月初路演，同月6日正式招股，9日定价，估计最快20日挂牌，集资10-15亿美元。

*文汇报：

--达芙妮国际 称，核心品牌业务今年首季同店销售按年跌2.5%，但公司预料消费需求于今年余下时间逐步回升。

*大公报：

--东风集团 旗下东风汽车于今年3月汽车销售按年跌12.9%至30,154辆，而首季度销量则跌21.8%至60,897辆。(完)