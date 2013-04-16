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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:09 BJT

美国情势：马萨诸塞州州长称逾100人在波士顿爆炸案中受伤，部分伤势严重

路透4月15日 - 马萨诸塞州州长Deval Patrick称，周一波士顿马拉松比赛中发生的爆炸案有逾100人受伤，部分伤势严重。

美国联邦调查局(FBI)在记者会上说，将牵头调查此次爆炸事件。(完) (编译 侯向明; 审校 张涛)
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