英国金融：大型企业对银行贷款的兴趣再度升高--调查

路透伦敦4月16日 - 周二公布的一项调查显示，英国大型企业对银行信贷的热络程度达到过去五年来的高点，显示许多人认为的经济严重停滞情况有所缓解。

英国央行和政府官员表示，缺乏银行放款，尤其是对中小企业放款，是英国经济自金融危机复苏极为缓慢的原因之一。

这问题似乎正在消退，至少对重量级企业是如此。

根据专业服务机构德勤的调查，有67%的受访财务长称，银行是受欢迎的信贷来源。这是2007年第三季展开这项季度调查以来的最高水准。

“金融市场，尤其是欧元区的压力降低，带动英国大型企业信贷情况改善，”德勤首席经济分析师Ian Stewart称。

“这衡量了改变情况，财务长现在认为从银行借款是更具吸引力的融资方式，这样的认知达到金融危机以来最强烈的水准。”

报告指出，对大型企业来说，发债筹资和银行贷款仍是最具吸引力的融资型态，因成本降低且可取得性升高。