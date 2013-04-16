英国金融：大型企业对银行贷款的兴趣再度升高--调查

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦4月16日 - 周二公布的一项调查显示，英国大型企业对银行信贷的热络程度达到过去五年来的高点，显示许多人认为的经济严重停滞情况有所缓解。
英国央行和政府官员表示，缺乏银行放款，尤其是对中小企业放款，是英国经济自金融危机复苏极为缓慢的原因之一。
这问题似乎正在消退，至少对重量级企业是如此。
根据专业服务机构德勤的调查，有67%的受访财务长称，银行是受欢迎的信贷来源。这是2007年第三季展开这项季度调查以来的最高水准。
“金融市场，尤其是欧元区的压力降低，带动英国大型企业信贷情况改善，”德勤首席经济分析师Ian Stewart称。
“这衡量了改变情况，财务长现在认为从银行借款是更具吸引力的融资方式，这样的认知达到金融危机以来最强烈的水准。”
报告指出，对大型企业来说，发债筹资和银行贷款仍是最具吸引力的融资型态，因成本降低且可取得性升高。
德勤在3月14-28日间调查了120位英国大型企业财务长。(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。