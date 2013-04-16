版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:23 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌至99美元下方的九个月低点

路透东京4月16日 - 布兰特原油期货 周二延续大跌之势，跌逾2美元，于九个月以来首度跌破99美元，因投资者纷纷撤离大宗商品市场。

0057GMT，布兰特原油6月期约 最多下跌2.08美元至98.55美元，为2012年7月12日触及98.51美元以来的最低点。

美国原油期货 亦下跌逾2美元至每桶86.55美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐