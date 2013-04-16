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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:23 BJT

台湾股市：盘初下跌近1%，受台积电等高权值股拖累

路透台北4月16日 - 台湾股市周二开盘下跌0.9%，与亚洲其他市场同步走低，受到台积电 等重量级个股拖累。

加权股价指数 开低，报7,690.16点，延续上日的0.7%跌势。

台积电跌0.7%，电子类指数 跌0.9%。

金融保险类指数 跌0.8%。(完)
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